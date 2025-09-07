Policial militar do DF é esfaqueado após briga de trânsito em Alexânia - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Um policial militar do Distrito Federal foi esfaqueado na noite deste domingo (7/9) na cidade de Alexânia, a cerca de 90 km de Brasília. Segundo informações preliminares, a agressão ocorreu após uma discussão de trânsito.

O policial foi inicialmente levado para o Hospital de Alexânia. Posteriormente, foi resgatado pelo Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (BAVOP) e transferido para o Hospital de Base. Em nota enviada pela PMDF, a corporação afirmou que ele sofreu sete perfurações na região das costas e do tórax.

O autor do ataque foi detido e encaminhado à delegacia de Águas Lindas de Goiás.

A reportagem segue acompanhando o caso para novas atualizações.