BRIGA

Policial militar do DF é esfaqueado após briga de trânsito em Alexânia

O militar foi atacado após discussão e precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital de Base

Policial militar do DF é esfaqueado após briga de trânsito em Alexânia - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)
Policial militar do DF é esfaqueado após briga de trânsito em Alexânia - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Um policial militar do Distrito Federal foi esfaqueado na noite deste domingo (7/9) na cidade de Alexânia, a cerca de 90 km de Brasília. Segundo informações preliminares, a agressão ocorreu após uma discussão de trânsito.

O policial foi inicialmente levado para o Hospital de Alexânia. Posteriormente, foi resgatado pelo Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (BAVOP) e transferido para o Hospital de Base. Em nota enviada pela PMDF, a corporação afirmou que ele sofreu sete perfurações na região das costas e do tórax. 

O autor do ataque foi detido e encaminhado à delegacia de Águas Lindas de Goiás.

A reportagem segue acompanhando o caso para novas atualizações.

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 07/09/2025 21:27 / atualizado em 07/09/2025 21:37
