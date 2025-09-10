Polícia apreende 50 mil perfumes falsos em operação contra grupo criminoso

Estima-se que o grupo movimentava valores superiores a R$ 500 milhões - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil (PCDF) cumpriu mandados de busca e apreensão em Ceilândia e em Aparecida de Goiânia (GO) contra diversos estabelecimentos que produziam, distribuíam e comercializavam produtos de beleza falsificados. Segundo a investigação, estima-se que o grupo movimentava valores superiores a R$ 500 milhões. Os cabeças do esquema ostentavam, nas redes sociais, bens de luxo adquiridos com os lucros das atividades ilícitas.

A apuração durou cinco meses. Foram identificadas ao menos 21 marcas protegidas por lei que haviam sido pirateadas pelos criminosos. Além disso, a polícia apreendeu produtos de beleza, aparelhos eletrônicos e vestuário. O maior destaque ficou para mais de 50 mil frascos de perfumes irregulares, que estavam prontos para revenda.

De acordo com a Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), os membros do grupo criminosos tinham uma estrutura complexa. Com isso, conseguiam distribuir os produtos em diversas lojas do Distrito Federal e do Entorno.

Segundo as autoridades, o grupo criminoso pode responder por sete crimes, entre eles, fraude no comércio e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil alerta que a comercialização de produtos contrafeitos gera grandes prejuízos às relações de consumo, às marcas, à livre concorrência, à saúde pública e ao Estado.

Somente em 2024, o Brasil registrou um prejuízo estimado em R$ 468 bilhões em razão do mercado ilegal, sendo o setor de perfumes e cosméticos o 13º mais prejudicado.