Jovem é preso no DF por vender drogas via app de encontros gays

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um jovem de 18 anos, suspeito de utilizar um aplicativo de encontros voltado ao público LGBTQIA+ para comercializar drogas por meio de delivery. O jovem usava símbolos e códigos para identificar diferentes tipos de entorpecentes, como metanfetamina, cetamina e cocaína, além de divulgar preços diretamente no perfil, referentes ao valor da grama, como “450 – 1g”.

A abordagem policial ocorreu após denúncias e monitoramento do aplicativo. Durante a prisão, foram apreendidos diversos entorpecentes e um celular com registro de furto. O jovem foi encaminhado à 23ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, e autuado por tráfico de drogas e receptação. Ele já possuía antecedentes por tráfico, quando ainda era menor de idade.

