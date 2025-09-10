InícioCidades DF
Tráfico de drogas

Jovem é preso no DF por vender drogas via app de encontros gays

Suspeito, de 18 anos, usava o Grindr para comercializar entorpecentes com símbolos e entregas por delivery

Polícia Civil apreende metanfetamina, cocaína e cetamina - (crédito: Reprodução/PCDF)
Polícia Civil apreende metanfetamina, cocaína e cetamina - (crédito: Reprodução/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um jovem de 18 anos, suspeito de utilizar um aplicativo de encontros voltado ao público LGBTQIA+ para comercializar drogas por meio de delivery. O jovem usava símbolos e códigos para identificar diferentes tipos de entorpecentes, como metanfetamina, cetamina e cocaína, além de divulgar preços diretamente no perfil, referentes ao valor da grama, como “450 – 1g”.

A abordagem policial ocorreu após denúncias e monitoramento do aplicativo. Durante a prisão, foram apreendidos diversos entorpecentes e um celular com registro de furto. O jovem foi encaminhado à 23ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, e autuado por tráfico de drogas e receptação. Ele já possuía antecedentes por tráfico, quando ainda era menor de idade.

Vitória Torres*

Por Vitória Torres*
postado em 10/09/2025 19:38
