Homem é preso por suspeita de estupro em Taguatinga nesta terça-feira (2/9)

Nesta terça-feira (2/9) pela manhã, um sujeito foi preso por suspeita de abuso sexual em Taguatinga. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A vítima conseguiu pedir ajuda e o atendimento foi realizado após a corporação policial receber uma ocorrência de que ela teria sido encontrada em situação de vulnerabilidade nas localidades de uma mata em Taguatinga. As equipes da PMDF realizaram buscas na região e conseguiram localizar e prender o suspeito, que ainda tentava se esconder em meio ao matagal.

A mulher, de 20 anos, foi socorrida e conduzida ao Hospital Regional de Taguatinga, onde recebeu atendimento médico especializado.

O suspeito foi encaminhado para a 12ª delegacia, onde foi registrada a ocorrência e medidas legais cabíveis foram adotadas. A motocicleta utilizada pelo sujeito também foi encontrada e apreendida.