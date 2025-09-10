Homem é preso por intimidar moradores e tentar impor domínio em assentamento

Homem é acusado de tentar matar outro na região - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), prendeu um homem de 18 anos suspeito de tentar impor regras e comandar o Assentamento Margarida Alves, em Sobradinho. Ele é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de 11 de julho de 2025.

Segundo as investigações, a vítima percebeu que a cerca que delimitava seu lote havia sido derrubada. Ao questionar moradores, o jovem teria feito ameaças, exigindo parte da terra sob as condições que ele próprio estabelecia. Momentos depois, retornou armado, atirou para o alto e efetuou pelo menos três disparos em direção à vítima, que só não foi atingida porque conseguiu fugir.

O suspeito tem diversas passagens por crimes patrimoniais, além de registros por ameaça e tentativa de homicídio. De acordo com a polícia, ele era temido na região por intimidar moradores e exibir armas nas redes sociais como forma de impor medo.

O jovem foi preso por força de mandado de prisão preventiva. A 13ª DP apura se há envolvimento de outros indivíduos em um possível esquema de organização criminosa voltado ao domínio de terras no assentamento.