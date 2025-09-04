Dois homens são condenados por tentativa de homicídio em Taguatinga Sul

Lucas Ribeiro foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, enquanto Enzo Vicent recebeu uma pena de 19 anos e 3 meses - (crédito: Ascom/TJDFT)

O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou Lucas Ribeiro Alves Guilherme e Enzo Vicent Pires Aarão por uma tentativa de homicídio contra duas vítimas, em abril de 2023, na QS 1 de Taguatinga Sul. As penas somam mais de 40 anos de prisão.

Lucas Ribeiro foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, enquanto Enzo Vicent recebeu uma pena de 19 anos e 3 meses. Ambos deverão cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderão recorrer em liberdade. Os réus já se encontravam presos por outros processos.

De acordo com a acusação, o crime foi motivado por um desentendimento fútil entre os réus e as vítimas, que teria surgido após uma suspeita infundada de que uma delas teria pego um aparelho celular. O júri também considerou que os réus usaram um recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atacadas de surpresa com um objeto perfuro cortante, enquanto estavam distraídas e de costas.

A promotoria sustentou a tese de homicídio qualificado tentado, e o corpo de jurados acolheu integralmente a tese da acusação, condenando os réus por todas as qualificadoras apresentadas. O juiz responsável pelo caso determinou que a condenação é definitiva e que os réus deverão ser mantidos presos.

