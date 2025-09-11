Homem em situação de rua é atropelado na Estrutural e está em estado grave

Homem em situação de rua é atropelado na Estrutural e tem afundamento de crânio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem em situação de rua, de 29 anos, foi atropelado por um carro na via Estrutural, na madrugada desta quinta-feira (11/9). A vítima sofreu fratura exposta na perna direita e afundamento de crânio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem foi encontrado na pista, se contorcendo e gritando de dor. Os militares realizaram os procedimentos de imobilização com a colocação do colar cervical, estabilizaram a fratura e prepararam a vítima para o transporte.

Durante o atendimento, ele apresentava queda na saturação de oxigênio e alteração da pressão arterial, quadro compatível com o trauma na cabeça. Após estabilização inicial, o paciente foi levado em estado grave para a sala vermelha do Hospital de Base. Não informações sobre a dinâmica do acidente.