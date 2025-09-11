Neoenergia retira três toneladas de cabos clandestinos em um mês de operação

Neoenergia retira três toneladas de cabos clandestinos em um mês e amplia força-tarefa no DF - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

A Neoenergia Brasília intensificou a operação de remoção de cabos clandestinos de telecomunicações no Distrito Federal. Em apenas um mês de atuação autorizada pela Justiça, a companhia recolheu três toneladas de fios irregulares.

Após atuar em Ceilândia, Candangolândia e Taguatinga, a operação chegará em Samambaia, Águas Claras, Guará e Sobradinho, alcançando sete regiões administrativas no total.

O diretor-superintendente Técnico da Neoenergia Brasília, Carlos Henrique de Moraes Silva declarou que superar três toneladas em um mês mostra o tamanho do desafio. “Essa ação também reforça nosso compromisso com a segurança da população. Estamos atuando com firmeza, sem abrir mão do diálogo com o setor”, declarou.

O objetivo principal da força-tarefa é reduzir riscos provocados por cabos abandonados, rompidos ou instalados sem critérios técnicos adequados. Esses fios, geralmente pertencentes a empresas sem contrato de compartilhamento de postes, podem gerar acidentes, curtos-circuitos e até quedas de energia.

A distribuidora de energia lembra que a responsabilidade pela manutenção e organização da fiação é das operadoras de telecomunicações. Cabe à Neoenergia fiscalizar e, quando necessário, realizar a retirada, sempre em conformidade com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Atualmente, mais de 100 empresas atuam de maneira irregular no DF. A Neoenergia orienta os consumidores a verificarem a situação de seus provedores no site da distribuidora. Caso a empresa não esteja regularizada, o serviço pode ser interrompido após a remoção dos cabos.