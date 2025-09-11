DF enfrenta calor de até 35°C e baixa umidade nesta quinta (11/9)

O Distrito Federal terá mais um dia de clima seco e temperaturas elevadas nesta quinta-feira (11/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem marcar 32°C no Plano Piloto e podem chegar a 35°C em outras regiões do DF — se confirmada essa temperatura, a região baterá o recorde de dia mais quente do ano, superando os 34,7ºC dessa quarta (10/9). A umidade relativa do ar ficará entre 15% e 20%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o Inmet, o calor intenso é provocado por uma massa de ar seco e quente que atua sobre a região central do Brasil, impedindo a formação de nuvens de chuva. Essa condição é típica do período entre agosto e setembro e deve persistir até a próxima semana. As chuvas são esperadas apenas a partir do fim de setembro, ganhando força em outubro.

Calorão! DF pode registrar até 35ºC nesta quinta-feira (11) (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

A meteorologista Lady Custódio, do Inmet, alerta para os riscos à saúde nesse cenário. “Quando temos uma umidade muito baixa, é fundamental se manter hidratado, beber bastante água e evitar atividades físicas ao ar livre no período mais quente do dia, entre 10h e 16h”, explicou ao Correio. Ela também recomenda evitar bebidas diuréticas, como café e álcool, e optar por roupas leves e confortáveis.

No aspecto ambiental, a especialista reforçou a importância de não provocar queimadas. “É preciso evitar atear fogo em terrenos ou áreas de vegetação. Isso agrava ainda mais as condições do clima e da qualidade do ar”, ressaltou.

O instituto informou ainda que deve emitir avisos meteorológicos para o DF. “Trabalhamos com avisos em nível amarelo e laranja, e há possibilidade de alerta vermelho em algumas áreas”, destacou Lady Custódio.