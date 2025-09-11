InícioCidades DF
corrupção

Ministério Público investiga desvio de recurso pela Secretaria de Esporte

Investigação apura a existência de um esquema de desvio de recursos públicos por meio de Termos de Fomento simulados, firmados entre a SEL/DF e uma entidade de fachada. Secretaria diz acompanhar trabalho das autoridades

MPDFT investiga desvio de recursos públicos pela Secretaria de Esportes. Na imagem, fachada do MPDFT - (crédito: Reprodução)
MPDFT investiga desvio de recursos públicos pela Secretaria de Esportes. Na imagem, fachada do MPDFT - (crédito: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (11/9), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizou a Operação Armlock, que investiga fraudes em parcerias da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL/DF), suspeita de desvio de recursos públicos. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no DF e em Goiás. 

A investigação, conduzida pela Vice-Procuradoria-Geral de Justiça e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apura a existência de um esquema de desvio de recursos públicos por meio de Termos de Fomento simulados, firmados entre a SEL/DF e uma entidade de fachada.

Entre os crimes investigados estão peculato, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes em procedimentos administrativos. Segundo as apurações, os elementos de prova colhidos na primeira fase da operação indicaram a possível existência de outros núcleos de atuação dentro da organização criminosa.

A operação, em segunda fase, é focada nos indivíduos que teriam, por meio de pessoas jurídicas, fornecido documentos e notas fiscais falsas para instruir os procedimentos investigados. Além deles, são também apuradas condutas praticadas por agentes políticos que teriam atuado para dar suporte aos desvios. A ação contou com o apoio da Polícia Civil DF (PCDF) e do Gaeco do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). 

Em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer informou acompanhar o trabalho das autoridades competentes e estar à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários "A pasta reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a boa aplicação dos recursos públicos adotando medidas de governança e controle para garantir o correto uso das parcerias e contratos celebrados", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 11/09/2025 10:30 / atualizado em 11/09/2025 10:49
x