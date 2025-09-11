InícioCidades DF
Homem é preso ao ser flagrado colocando fogo em vegetação de Águas Claras

Bombeiros que atuavam no combate avistaram o momento exato em que o homem ateava fogo na área verde

Homem é preso ao ser flagrado colocando fogo em vegetação de Águas Claras - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Militar (PMDF) conduziu à delegacia um homem em situação de rua suspeito de atear fogo propositalmente em uma vegetação em Águas Claras, próximo ao viaduto de acesso da cidade. O fato ocorreu às 9h45 desta quinta-feira (11/9). 

Os bombeiros foram acionados para atender ao chamado de emergência no local e iniciou o combate às chamas de um pequeno foco de incêndio. Na ação, avistaram um homem, de 54 anos, colocando fogo de forma intencional na área verde. 

Os policiais militares se deslocaram ao local e detiveram o rapaz em flagrante. Ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

