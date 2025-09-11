Homem é preso ao ser flagrado colocando fogo em vegetação de Águas Claras - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Militar (PMDF) conduziu à delegacia um homem em situação de rua suspeito de atear fogo propositalmente em uma vegetação em Águas Claras, próximo ao viaduto de acesso da cidade. O fato ocorreu às 9h45 desta quinta-feira (11/9).

Os bombeiros foram acionados para atender ao chamado de emergência no local e iniciou o combate às chamas de um pequeno foco de incêndio. Na ação, avistaram um homem, de 54 anos, colocando fogo de forma intencional na área verde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais militares se deslocaram ao local e detiveram o rapaz em flagrante. Ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).