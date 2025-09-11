Flona é atingida por incêndio florestal pela terceira vez na semana

A Floresta Nacional (Flona) voltou a ser atingida por incêndios florestais pelo terceiro dia seguido nesta quinta-feira (11/9). Os primeiros focos começaram na terça-feira (9/9), por volta das 11h, perto da entrada principal da sede, na borda do parque. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação nativa, mas foi controlado por volta das 17h.

Na ocasião, foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o Parque Nacional de Brasília e o Prevfogo.

No dia seguinte, quarta-feira (10/9), foi registrada uma nova ignição do fogo durante a madrugada na unidade, próximo à Colônia Agrícola 26 de setembro. O foco também foi controlado com o apoio das brigadas especializadas.

Desta vez, o fogo foi detectado logo pela manhã, próximo ao mesmo local. Segundo o ICMBio, o foco não é o mesmo dos dias anteriores, que seguem controlados. Hoje, participam do combate brigadistas do ICMBio e combatentes do CBMDF. A área atingida pelo fogo ainda não foi contabilizada.