Buscas por onça na Fercal continuam e caso ganha tom bem-humorado nas redes

A saga em torno da suposta onça-pintada que teria matado cinco animais em um sitio da Fercal continua mobilizando equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Enquanto o monitoramento ocorre interruptamente, o episódio ganhou um tom bem-humorado nas redes sociais.

Uma ilustração lúdica, que mistura a cabeça de uma arara ao corpo da onça, foi divulgada pelos proprietários do Alambique Remedin e tem caráter educativo. Isso porque a propriedade rural é habilitada como uma Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e há cerca de 30 araras vivendo ao redor do local, fator importante na reabilitação e no retorno desses animais à natureza.

Na imagem, a arara aparece com o balão de conversação e questiona: "Já acharam a onça?". A resposta para essa pergunta é a que muitos brasilienses querem saber.

Aparição

O caso ganhou repercussão na quarta-feira passada, quando dois bezerros e uma vaca foram encontrados mortos no Alambique. Na segunda-feira, mais dois bezerros foram localizados sem vida. Fiscais do Ibama foram à propriedade, na terça-feira, e instalaram novas câmeras na área.

A inspeção permitiu que os agentes encontrassem marcas de unhas na carcaça de um animal que foi atacado na fazenda. Nessa área, o monitoramento é mais intenso. Segundo o Ibama, as câmeras funcionam com sensores de movimentos. "Foram instalados novos equipamentos e outros, reposicionados, a fim de contemplar novos ângulos para a captação de imagens da movimentação do(s) felinos(s)", esclareceu o órgão.

Militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) fazem o patrulhamento preventivo e ostensivo para assegurar a integridade física das pessoas e coibir crimes ambientais, como a caça ao animal.



