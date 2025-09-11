DF registra maior temperatura do ano pelo terceiro dia seguido

O Distrito Federal voltou a registrar, nesta quinta-feira (11/9), a maior temperatura do ano. Foi o terceiro dia consecutivo em que o recorde foi superado. Em Águas Emendadas, a temperatura registrada chegou a 35,7 °C, ultrapassando os 34,7 °C marcados na quarta-feira (10/9) e os 34,2 °C da terça-feira (9/9), ambos também no mesmo local. Em Brasília, os termômetros também bateram recorde e alcançaram 32,9 °C, a maior temperatura do ano até agora.

Embora os índices de calor tenham batido novos recordes, a umidade relativa do ar não superou as marcas anteriores, mas igualou os menores índices do ano: 9% no Gama, mesma taxa registrada em Brazlândia em 22 de agosto, e 12% em Brasília, igualando o valor observado no dia 21.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Olívio Bahia, a tendência é a de que os termômetros continuem subindo nos próximos dias. “Essas são as temperaturas mais elevadas até o momento, mas podem ser superadas. Não significa que haverá recordes todos os dias, mas, até o início de outubro, caso a chuva atrase, é provável que o calor siga intenso”, explica.

O especialista acrescenta que o fenômeno é resultado do aumento da radiação solar nesta época do ano. “Estamos apenas nos aproximando da primavera, que começa no dia 22. Esse é o período em que o Sol cruza a linha do Equador e passa a iluminar mais diretamente o Hemisfério Sul”, detalha. Dessa forma, com o céu limpo, sem nuvens, a radiação chega com maior intensidade à superfície, aquecendo o solo e, consequentemente, o ar. “Por isso, até o verão, devemos enfrentar temperaturas ainda mais elevadas”, justifica.