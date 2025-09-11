InícioCidades DF
Previsão do tempo

DF registra maior temperatura do ano pelo terceiro dia seguido

Os termômetros marcaram 35,7 °C em Águas Emendadas, cravando o terceiro recorde consecutivo em meio à baixa umidade. Meteorologista explica que a tendência é a de que os termômetros continuem subindo nos próximos dias

Seca em Brasilia - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )
Seca em Brasilia - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal voltou a registrar, nesta quinta-feira (11/9), a maior temperatura do ano. Foi o terceiro dia consecutivo em que o recorde foi superado. Em Águas Emendadas, a temperatura registrada chegou a 35,7 °C, ultrapassando os 34,7 °C marcados na quarta-feira (10/9) e os 34,2 °C da terça-feira (9/9), ambos também no mesmo local. Em Brasília, os termômetros também bateram recorde e alcançaram 32,9 °C, a maior temperatura do ano até agora.

Embora os índices de calor tenham batido novos recordes, a umidade relativa do ar não superou as marcas anteriores, mas igualou os menores índices do ano: 9% no Gama, mesma taxa registrada em Brazlândia em 22 de agosto, e 12% em Brasília, igualando o valor observado no dia 21.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Olívio Bahia, a tendência é a de que os termômetros continuem subindo nos próximos dias. “Essas são as temperaturas mais elevadas até o momento, mas podem ser superadas. Não significa que haverá recordes todos os dias, mas, até o início de outubro, caso a chuva atrase, é provável que o calor siga intenso”, explica. 

O especialista acrescenta que o fenômeno é resultado do aumento da radiação solar nesta época do ano. “Estamos apenas nos aproximando da primavera, que começa no dia 22. Esse é o período em que o Sol cruza a linha do Equador e passa a iluminar mais diretamente o Hemisfério Sul”, detalha. Dessa forma, com o céu limpo, sem nuvens, a radiação chega com maior intensidade à superfície, aquecendo o solo e, consequentemente, o ar. “Por isso, até o verão, devemos enfrentar temperaturas ainda mais elevadas”, justifica.

Saiba Mais

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 11/09/2025 19:04
x