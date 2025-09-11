Após condenação de Bolsonaro, pastora protesta em oração no Solar de Brasília

A manifestação solitária de Eliane se somou a outras demonstrações de apoio que o ex-presidente vem recebendo desde o início do julgamento - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

A cena de uma mulher ajoelhada em frente ao condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, chamou atenção nesta quinta-feira (11/9), logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão. Envolta em um pano com as bandeiras de Israel e do Brasil, a pastora Eliane Pereira, 62 anos, do Ministério Pentecostal, disse estar ali em protesto contra a sentença e em “oração pela nação”.

Moradora do Núcleo Bandeirante, Eliane afirmou que frequenta diariamente a portaria do condomínio, onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. “Todo dia estou aqui, orando para toda nação, para Deus libertar o Brasil e abençoar o JMS Bolsonaro”, declarou em entrevista ao Correio.

Para a pastora, o julgamento não a abala, já que, segundo ela, “não há nada escondido aos olhos de Deus que não seja revelado”. Com um discurso fortemente pautado na fé, afirmou acreditar que “apenas Jesus tem o poder de definir os rumos da política e da justiça no país”. “A última palavra vem de Deus. Quem vai dar a última palavra é Jesus. E a última palavra é do Senhor Jesus”, disse.

Enquanto rezava, a evangélica destacou que sua esperança se mantém em Deus. “É o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus de Moisés, Elias, minha força e fortaleza que eu sirvo. Deus vivo”, afirmou.

A manifestação solitária de Eliane se somou a outras demonstrações de apoio que o ex-presidente vem recebendo desde o início do julgamento. Para ela, no entanto, o que prevalece não são os votos dos ministros, mas a fé: “Ele está com a mão sobre o Brasil, e eu creio na mão santa do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra”.

