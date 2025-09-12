Confira as alterações no trânsito do DF a partir de domingo (14/9)

Entre segunda-feira (15/9) e quarta-feira (17), acontece a competição de triatlo dos Jogos da Juventude Caixa na Orla da Ponte JK. Em razão do evento, a partir da noite de domingo (14), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará o fechamento da via de acesso à Orla da Ponte JK em três pontos: na rotatória próxima à Associação de Delegados de Polícia (Adepol), nas proximidades do Instituto Medcorpus e na altura do Infinity Eventos. As interdições ocorrerão diariamente, das 7h às 12h.

Confira as alterações no trânsito neste fim de semana (foto: Reprodução/Detran)

Já de segunda a sexta-feira (19), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, acontece a 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial (5ª Conapir). Também neste domingo, às 23h59, o Detran implantará sinalização nas vias de ligação S1/N1 e N1/S1, localizadas em frente ao Centro de Convenções, para impedir o estacionamento de veículos ao longo do meio-fio.

