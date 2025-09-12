InícioCidades DF
Trânsito

Confira as alterações no trânsito do DF a partir de domingo (14/9)

Com dois eventos movimentando a cidade, o Detran fará intervenções no trânsito próximo à Orla da Ponte JK

Agente do Detran em operação de fiscalização - (crédito: Agência Brasília)
Agente do Detran em operação de fiscalização - (crédito: Agência Brasília)

Entre segunda-feira (15/9) e quarta-feira (17), acontece a competição de triatlo dos Jogos da Juventude Caixa na Orla da Ponte JK. Em razão do evento, a partir da noite de domingo (14), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará o fechamento da via de acesso à Orla da Ponte JK em três pontos: na rotatória próxima à Associação de Delegados de Polícia (Adepol), nas proximidades do Instituto Medcorpus e na altura do Infinity Eventos. As interdições ocorrerão diariamente, das 7h às 12h.

Confira as alterações no trânsito neste fim de semana
Confira as alterações no trânsito neste fim de semana (foto: Reprodução/Detran)

Já de segunda a sexta-feira (19), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, acontece a 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial (5ª Conapir). Também neste domingo, às 23h59, o Detran implantará sinalização nas vias de ligação S1/N1 e N1/S1, localizadas em frente ao Centro de Convenções, para impedir o estacionamento de veículos ao longo do meio-fio.

Confira as alterações no trânsito neste fim de semana
Confira as alterações no trânsito neste fim de semana (foto: Reprodução/Detran)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Confira as alterações no trânsito neste fim de semana
    Confira as alterações no trânsito neste fim de semana Foto: Reprodução/Detran
  • Confira as alterações no trânsito neste fim de semana
    Confira as alterações no trânsito neste fim de semana Foto: Reprodução/Detran

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/09/2025 21:45
x