DF registra maior temperatura do ano em todas as estações meteorológicas

Pelo quarto dia consecutivo, o Distrito Federal registrou a maior temperatura do ano. Além desse marco, a sexta-feira (12/9) também apresentou os maiores índices de calor em todas as estações meteorológicas, consolidando-se como o dia mais quente de 2025 em todo o DF até agora. Os termômetros registraram 33,1 °C em Brasília, 33,3 °C em Brazlândia, 35,9 °C em Águas Emendadas, 34,7 °C no Gama e 34 °C no Paranoá, as cinco estações da região.

Em relação à umidade relativa do ar, a estação de Brasília bateu um novo recorde e registrou menor, até o momento, de 11%, a anterior era de 12%, em 21 de agosto. A menor já registrada no DF este ano é de 9%, tanto em Brazlândia, em 22 de agosto, como no Gama, na quinta-feira (11/9). A mínima de umidade registrada nesta sexta-feira foi também no Gama de 10%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, válido a partir das 14h desta sexta-feira (12/9), para condições de umidade relativa do ar abaixo de 12%. O cenário representa alto risco à saúde, sobretudo para pessoas com doenças respiratórias, e aumenta significativamente a probabilidade de incêndios florestais. Entre as recomendações estão: beber bastante líquido; evitar atividades físicas sob tempo tão seco; não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia; utilizar hidratante para a pele e umidificar o ambiente; além de evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.