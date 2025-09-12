InícioCidades DF
DF registra maior temperatura do ano em todas as estações meteorológicas

Em relação à umidade relativa do ar, a estação de Brasília bateu um novo recorde e registrou menor, até o momento, de 11%, a anterior era de 12%, em 21 de agosto

Seca em Brasilia - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )
Pelo quarto dia consecutivo, o Distrito Federal registrou a maior temperatura do ano. Além desse marco, a sexta-feira (12/9) também apresentou os maiores índices de calor em todas as estações meteorológicas, consolidando-se como o dia mais quente de 2025 em todo o DF até agora. Os termômetros registraram 33,1 °C em Brasília, 33,3 °C em Brazlândia, 35,9 °C em Águas Emendadas, 34,7 °C no Gama e 34 °C no Paranoá, as cinco estações da região.  

Em relação à umidade relativa do ar, a estação de Brasília bateu um novo recorde e registrou menor, até o momento, de 11%, a anterior era de 12%, em 21 de agosto. A menor já registrada no DF este ano é de 9%, tanto em Brazlândia, em 22 de agosto, como no Gama, na quinta-feira (11/9). A mínima de umidade registrada nesta sexta-feira foi também no Gama de 10%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, válido a partir das 14h desta sexta-feira (12/9), para condições de umidade relativa do ar abaixo de 12%. O cenário representa alto risco à saúde, sobretudo para pessoas com doenças respiratórias, e aumenta significativamente a probabilidade de incêndios florestais. Entre as recomendações estão: beber bastante líquido; evitar atividades físicas sob tempo tão seco; não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia; utilizar hidratante para a pele e umidificar o ambiente; além de evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Maria Eduarda Lavocat e Ana Carolina Alves*
postado em 12/09/2025 16:59
