Capivaras roubam a cena em visita inesperada à Papuda. Veja o vídeo

Cerca de 15 capivaras foram resgatadas do Complexo Penitenciário da Papuda - (crédito: Reprodução: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para conter uma invasão no Complexo Penitenciário da Papuda. Os invasores: capivaras. A cena, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (12/9), surpreendeu os militares.

As equipes policiais foram chamadas pelo telefone 190 para resgatar 15 animais que tinham sido avistados na área interna do presídio. Procurando refúgio do calor extremo registrado no DF, as capivaras estavam dentro de uma piscina no momento do resgate.

A presença dos mamíferos foi considerada um risco tanto para a segurança deles quanto para a rotina do local. A operação de resgate foi realizada de forma conjunta com a Polícia Penal de forma cuidadosa para prezar pelo bem-estar dos animais.

Após o resgate, todos os animais foram devolvidos, em segurança e sem ferimentos, ao seu habitat natural, nas proximidades do Lago Paranoá.



