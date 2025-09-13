UnB sedia lançamento do livro Educação Rediviva

Em nota, o SINTFUB afirma que "A greve é em defesa dos salários e das condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, por segurança jurídica e alimentar, mas também em defesa da Universidade de Brasília, como referência em ensino, pesquisa e extensão em nosso país". - (crédito: Divulgação/ Luis Gustavo Prado)

A Universidade de Brasília (UnB) recebe, na próxima terça-feira (16/9), o lançamento do livro Educação Rediviva. A obra, organizada pelo professor emérito Antonio Teixeira, reúne experiências de educadores de creches, escolas e da própria universidade, com reflexões sobre os desafios e caminhos para revitalizar o ensino no país.

O evento começa às 17h, no auditório da Reitoria da UnB. Estarão presentes a reitora Rozana Naves e protagonistas da educação pública do Distrito Federal. Aberto ao público, o lançamento é um convite ao debate sobre os rumos da educação brasileira e um diálogo sobre os rumos da educação no Distrito Federal.

Sobre a obra

O livro propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro e também promove o desenvolvimento da inteligência criativa, com valores da diversidade e a formação de cidadãos conscientes e autônomos.

No prefácio, o livro defende a renovação da pedagogia como instrumento para enfrentar a crise social, ampliar a igualdade de oportunidades e fortalecer o papel dos professores como agentes de transformação.