UnB sedia lançamento do livro Educação Rediviva

A Universidade de Brasília (UnB) recebe, na próxima terça-feira (16/9), o lançamento do livro Educação Rediviva. A obra, organizada pelo professor emérito Antonio Teixeira, reúne experiências de educadores de creches, escolas e da própria universidade, com reflexões sobre os desafios e caminhos para revitalizar o ensino no país.
O evento começa às 17h, no auditório da Reitoria da UnB. Estarão presentes a reitora Rozana Naves e protagonistas da educação pública do Distrito Federal. Aberto ao público, o lançamento é um convite ao debate sobre os rumos da educação brasileira e um diálogo sobre os rumos da educação no Distrito Federal.
Sobre a obra
O livro propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro e também promove o desenvolvimento da inteligência criativa, com valores da diversidade e a formação de cidadãos conscientes e autônomos.
No prefácio, o livro defende a renovação da pedagogia como instrumento para enfrentar a crise social, ampliar a igualdade de oportunidades e fortalecer o papel dos professores como agentes de transformação.