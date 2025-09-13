Calor continua no DF: máxima pode chegar a 34°C neste sábado

A ausência de chuvas prolongadas intensifica tanto o calor quanto a baixa umidade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A temperatura máxima neste sábado (13/9) pode chegar a 34°C no Distrito Federal, enquanto a umidade prevista é de 12% a 50%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa tendência de calor persiste até pelo menos quarta-feira (17/9), com os termômetros podendo ultrapassar a marca de 30°C.

O DF está em alerta amarelo por baixa umidade. A recomendação do Inmet é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

O cenário representa riscos à saúde, principalmente para pessoas com doenças respiratórias, e aumenta significativamente a probabilidade de incêndios florestais.

Uma massa de ar seco domina a região central do Brasil. Além disso, a ausência de chuvas prolongadas intensifica tanto o calor quanto a baixa umidade.

Na sexta-feira (12/9), o DF registrou os maiores índices de calor em todas as estações meteorológicas, consolidando-se como o dia mais quente de 2025 em todo o DF até agora. Os termômetros registraram 33,1 °C em Brasília, 33,3 °C em Brazlândia, 35,9 °C em Águas Emendadas, 34,7 °C no Gama e 34 °C no Paranoá, as cinco estações da região.

