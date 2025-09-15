InícioCidades DF
Perigo: DF está sob alerta laranja para baixa umidade, que pode marcar 12%

Além da baixíssima umidade, o calorão também permanece, com máxima de 34º C em alguns pontos do DF. Não há previsão de chuvas

Bom dia, Brasília! Dia será de calorão e baixa umidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (15/9), os moradores do Distrito Federal vão sofrer com mais uma tarde de baixíssima umidade, que pode bater os 12% em alguns pontos do quadradinho, colocando a região em alerta laranja de perigo. O calorão também permanece, com máxima de 34º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar da entrada de umidade na parte norte do DF, ainda não há previsão de chuvas. 

Além do calor, a semana começa com poucas nuvens e névoa seca, condições que devem permanecer nos próximos dias. Nesta madrugada, o DF registrou mínima de 19 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina e a umidade máxima deve chegar a 60%. No Plano Piloto, os termômetros variam de 20º C a 32º C; a umidade, de 20% a 50%. 

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e calor, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e boa semana!

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/09/2025 08:22 / atualizado em 15/09/2025 09:41
