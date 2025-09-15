Perigo: DF está sob alerta laranja para baixa umidade, que pode marcar 12%

Bom dia, Brasília! Dia será de calorão e baixa umidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (15/9), os moradores do Distrito Federal vão sofrer com mais uma tarde de baixíssima umidade, que pode bater os 12% em alguns pontos do quadradinho, colocando a região em alerta laranja de perigo. O calorão também permanece, com máxima de 34º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar da entrada de umidade na parte norte do DF, ainda não há previsão de chuvas.

Além do calor, a semana começa com poucas nuvens e névoa seca, condições que devem permanecer nos próximos dias. Nesta madrugada, o DF registrou mínima de 19 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina e a umidade máxima deve chegar a 60%. No Plano Piloto, os termômetros variam de 20º C a 32º C; a umidade, de 20% a 50%.

Leia também: DF registra maior temperatura do ano em todas as estações meteorológicas

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e calor, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e boa semana!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular