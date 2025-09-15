InícioCidades DF
oportunidade

Agências do trabalhador oferecem salários de até R$ 5 mil nesta segunda

As agências do trabalhador do DF estão com 884 oportunidades profissionais. O maior salário é oferecido para as três vagas de gerente-geral de vendas no Guará, com salários de até R$ 5 mil

Capital tem quase 708 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (11) - (crédito: Marcello Casal JrAg..ncia Brasil)
Nesta segunda-feira (15/9), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 884 oportunidades profissionais. O maior salário é oferecido para as três vagas de gerente-geral de vendas no Guará, com salários de até R$ 5 mil.

Em Sobradinho, outra remuneração de destaque é ofertada para a profissão de pedagogo, no valor de R$ 4.070: são 20 postos para o público geral e dois reservados para pessoas com deficiência (PCD). Em todas essas é necessário ter graduação completa na área. 

Também para o público PCD, há dez chances para ajudante de carga e descarga de mercadoria no Guará (R$ 1.573,77), além de três para atendente de lanchonete (R$ 1.518) e duas para monitor de alunos em Sobradinho (R$ 2.037,28).

Para estágio, está aberta uma vaga para auxiliar de técnico em engenharia civil em Águas Claras, com oferta de R$ 450 por quinzena e exigência de ensino superior incompleto no setor. Todas as chances têm benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma oportunidade seja atraente ao candidato, o cadastro vale para chances futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/09/2025 11:35
