Agências do trabalhador oferecem salários de até R$ 5 mil nesta segunda

Nesta segunda-feira (15/9), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 884 oportunidades profissionais. O maior salário é oferecido para as três vagas de gerente-geral de vendas no Guará, com salários de até R$ 5 mil.

Em Sobradinho, outra remuneração de destaque é ofertada para a profissão de pedagogo, no valor de R$ 4.070: são 20 postos para o público geral e dois reservados para pessoas com deficiência (PCD). Em todas essas é necessário ter graduação completa na área.

Também para o público PCD, há dez chances para ajudante de carga e descarga de mercadoria no Guará (R$ 1.573,77), além de três para atendente de lanchonete (R$ 1.518) e duas para monitor de alunos em Sobradinho (R$ 2.037,28).

Para estágio, está aberta uma vaga para auxiliar de técnico em engenharia civil em Águas Claras, com oferta de R$ 450 por quinzena e exigência de ensino superior incompleto no setor. Todas as chances têm benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma oportunidade seja atraente ao candidato, o cadastro vale para chances futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).