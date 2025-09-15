InícioCidades DF
CRIME

Homem anuncia assalto em ônibus em Samambaia, mas é imobilizado por passageiro

O suspeito portava uma arma branca e foi desarmado e imobilizado por um passageiro do ônibus até a chegada da Polícia Militar

Suspeito imobilizado, detido por vigilantes da PMDF - (crédito: Imagem enviada ao Correio)

No último sábado (13/9), um homem com arma branca tentou assaltar passageiros em um ônibus em Samambaia Norte e foi imobilizado por um passageiro presente no transporte. 

Segundo relatos, o criminoso entrou no coletivo, pagou a passagem normalmente e, em seguida, anunciou o assalto, exigindo o celular de um passageiro.

A vítima simulou que entregaria o aparelho e, ao perceber a distração do suspeito, reagiu, segurou a mão armada do homem e conseguiu desarmá-lo. Depois, imobilizou-o e alertou o motorista sobre a tentativa de roubo.

O condutor do veículo retornou o trajeto e seguiu para o 11º Batalhão da Polícia Militar. O assaltante ficou imobilizado até a chegada de vigilantes da Polícia Militar, que assumiram a ocorrência.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 15/09/2025 14:43
