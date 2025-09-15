Homem anuncia assalto em ônibus em Samambaia, mas é imobilizado por passageiro

Suspeito imobilizado, detido por vigilantes da PMDF - (crédito: Imagem enviada ao Correio)

No último sábado (13/9), um homem com arma branca tentou assaltar passageiros em um ônibus em Samambaia Norte e foi imobilizado por um passageiro presente no transporte.



Segundo relatos, o criminoso entrou no coletivo, pagou a passagem normalmente e, em seguida, anunciou o assalto, exigindo o celular de um passageiro.

A vítima simulou que entregaria o aparelho e, ao perceber a distração do suspeito, reagiu, segurou a mão armada do homem e conseguiu desarmá-lo. Depois, imobilizou-o e alertou o motorista sobre a tentativa de roubo.

O condutor do veículo retornou o trajeto e seguiu para o 11º Batalhão da Polícia Militar. O assaltante ficou imobilizado até a chegada de vigilantes da Polícia Militar, que assumiram a ocorrência.

