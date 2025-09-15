Acidente com ônibus na EPIA Sul deixa 3 feridos e causa engarrafamento

Ônibus bateu em grade de proteção após desviar de outro carro - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente com um ônibus coletivo deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (15/9), na EPIA Sul, próximo à quadra 14 do Park Way e à altura de uma floricultura. O veículo, que vinha do Jardim Ingá (GO), colidiu contra uma grade de proteção por volta das 6h15.

Segundo o motorista, a batida ocorreu após ele tentar desviar de outro carro que seguia na via expressa. Três passageiros ficaram com escoriações e receberam atendimento no local do Corpo de Bombeiros (CBMDF), sendo posteriormente levados para unidades de saúde.

O acidente provocou um engarrafamento de aproximadamente 15 quilômetros, afetando o trânsito no horário de pico da manhã.

Ainda na Epia Sul, um capotamento deixou duas mulheres feridas. Segundo o CBMDF, a condutora de um veículo prata Suzuki SX4 4WDH, de 23 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na margem direita da rodovia na madrugada desta segunda-feira (15/9).

Além da condutora, encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina, uma passageira de 20 anos também ficou ferida e foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho.