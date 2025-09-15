Vídeo: onça preta é avistada em condomínio no Jardim Botânico

Moradores do condomínio Belvedere Green, no Jardim Botânico, foram visitados por uma onça preta, na noite do último sábado (12/9). A presença inesperada do animal, além de chamar a atenção, causou pânico no local.

O condomínio faz divisa com uma área de preservação ambiental, o que facilita a aparição de animais silvestres. Morando no local há seis anos, a administradora Kalina Café, de 46 anos, fez o flagrante do animal. Ao Correio, ela relata que começou a ouvir passos pesados enquanto descansava em sua varanda, por volta das 19h de sábado (13/9). “Era um som muito diferente do habitual, não parecia nenhum animal que já tinha aparecido por aqui. Quando peguei a lanterna e mirei em direção de onde o barulho estava vindo, vi uma mancha preta com um rabo”, afirmou.

Assustada, Kalina disse que caminhou com a luz pelo corpo da onça para se certificar que realmente era o animal. “Só quando iluminei o rosto dela que percebi que era uma onça”, disse. A moradora ainda conta que ficou com medo de sofrer um ataque do felino. “Quando coloquei a luz no rosto dela, ela levantou a cabeça e fixou o olhar em mim. Pensei que ela poderia me dar o bote, saí da varanda e entrei em casa o mais rápido possível e avisei meus familiares e a equipe do condomínio”, acrescentou.

Após o alerta enviado no grupo de Watsapp, equipes do próprio condomínio fizeram uma ronda para tentar localizar a onça. Segundo Kalina, o animal ainda foi visto posteriormente pelas equipes em um lote vazio que fica entre a casa dela e a residência do vizinho. A Polícia Ambiental, então, foi chamada para tentar resgatar a onça. “Quando eles chegaram aqui (na casa), falaram que o cheiro da onça ainda podia ser sentido no local”, completou.

Possíveis aparições

Kalina Café também relata que suspeita que outras onças já tenham circulado pelo local, sobretudo, por conta de uma criação de galinhas que foi desaparecendo . “Eu criava cerca de 30 galinhas quando comecei a morar aqui. Em uma única noite, dez galinhas sumiram de uma vez só”, afirmou. Ela também diz que ouvia barulhos, como se fosse de porco, durante à noite, período de maior atividade das onças. “Como não tem criação de porco aqui por perto, pode ser que seja barulho desses animais”, complementou.

O Instituto Brasília Ambiental (IBRAM-DF) tem uma cartilha de orientações de como proteger a criação de animais de ataques de onça. Segundo a organização, os casos mais comuns de ataques e aparições é da onça parda, também conhecida como suçuarana.

O Instituto afirma que é importante não tentar capturar uma onça ou qualquer outro animal silvestre que aparecer na propriedade. O indicado é entrar em contato com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental pelo telefone 190 ou com a Gerência de Fauna do IBRAM pelo telefone (61) 99187-3064