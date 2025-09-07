Quadrilha é presa por furtar 13 celulares na Festa do Morango

Treze celulares foram recuperados pela PMDF e devolvidos a seus proprietários - (crédito: Divulgação/PMDF)

Seis pessoas foram presas em flagrante suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em furtar celulares durante a tradicional Festa do Morango, em Brazlândia. Com o grupo, foram encontrados 13 aparelhos, já identificados e restituídos aos proprietários.

A investigação iniciou após o registro de um furto por uma das vítimas. Por meio do rastreamento do aparelho, os policiais chegaram aos suspeitos na noite desse sábado (6/9). A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi mediada pelo Grupamento Tático Rural (GTR) do Batalhão de Policiamento Rural.

Durante os procedimentos, outra vítima compareceu à delegacia e reconheceu os pertences apreendidos. Dos seis suspeitos encaminhados à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), quatro ficaram detidos e possuíam extenso histórico criminal. Os infratores receberam voz de prisão pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

