Quadrilha é presa por furtar 13 celulares na Festa do Morango

Investigação teve início após o registro de um furto por uma das vítimas. Por meio do rastreamento do aparelho, os policiais chegaram aos suspeitos, flagrados com 13 celulares

Treze celulares foram recuperados pela PMDF e devolvidos a seus proprietários - (crédito: Divulgação/PMDF)
Treze celulares foram recuperados pela PMDF e devolvidos a seus proprietários - (crédito: Divulgação/PMDF)

Seis pessoas foram presas em flagrante suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em furtar celulares durante a tradicional Festa do Morango, em Brazlândia. Com o grupo, foram encontrados 13 aparelhos, já identificados e restituídos aos proprietários. 

A investigação iniciou após o registro de um furto por uma das vítimas. Por meio do rastreamento do aparelho, os policiais chegaram aos suspeitos na noite desse sábado (6/9). A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi mediada pelo Grupamento Tático Rural (GTR) do Batalhão de Policiamento Rural. 

Durante os procedimentos, outra vítima compareceu à delegacia e reconheceu os pertences apreendidos. Dos seis suspeitos encaminhados à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), quatro ficaram detidos e possuíam extenso histórico criminal. Os infratores receberam voz de prisão pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/09/2025 17:56 / atualizado em 07/09/2025 18:00
