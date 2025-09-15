Filho é preso por ameaçar mãe com faca e furar pneus do carro dela

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil (PCGO) solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi decretada e cumprida na mesma data - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 26 anos foi preso após ameaçar a mãe com uma faca de açougueiro e furar os pneus do carro dela. O caso ocorreu na última sexta-feira (12/9) e foi marcado por injúrias, ameaças e vandalismo, chocando a comunidade da Esplanada I, em Valparaíso (GO).

De acordo com a vítima, de 46 anos, ela viajou e, ao retornar, encontrou a casa completamente revirada e com entorpecentes espalhados. Ao confrontar o filho sobre a situação, a mulher foi ameaçada e quase agredida com uma faca. Assustada, ela conseguiu fugir e se refugiou na casa de uma vizinha, de onde ligou para a Polícia.

Enquanto a mãe buscava ajuda, o filho, em um ataque de fúria, danificou o carro da vítima, cortando os quatro pneus, chutou o cachorro de estimação da família e proferiu ameaças de morte. Após isso, ele fugiu do local. No local, somente foi encontrada a esposa do homem, que confirmou parte do ocorrido e negou que ela tenha ameaçado a mãe.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil (PCGO) solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi decretada e cumprida na mesma data. Após os procedimentos legais, ele foi levado para o presídio local e está à disposição do Poder Judiciário.