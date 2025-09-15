Operação Invasor Oculto: grupo fraudava sistema interno de órgão público

Na manhã desta segunda-feira (15/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação “Invasor Oculto” com três mandados de busca e apreensão nas regiões de Águas Claras, Área Central de Brasília e Paranoá.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A ação, realizada por intermédio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), apreendeu dispositivos digitais, que passarão por perícia.

Leia também: Caesb anuncia projeto de captação com capacidade de atender 400 mil pessoas

Segundo a PCDF, o grupo vinha promovendo, há mais de três anos, alterações indevidas em sistema interno de órgão distrital. O líder da associação criminosa utilizava credenciais de servidores, obtidas de forma ilegal, para realizar modificações com objetivos de interesse pessoal. As apurações foram feitas com base em análise de vestígios digitais.

Ao fim dos trabalhos investigativos, os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de falsidade ideológica, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e invasão de dispositivo informático, entre outros. As penas somadas podem alcançar até 14 anos de reclusão. Foi descoberto que um dos investigados possui antecedentes criminais e condenação criminal anterior.

Pelo sigilo da operação, com investigações ainda em andamento, o nome do órgão afetado não será divulgado neste momento para evitar exposição desnecessária.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado