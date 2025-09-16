InícioCidades DF
Homem morre atropelado por trator ao tentar conter incêndio em fazenda do DF

Caso ocorreu nesta segunda-feira (15/9) em uma fazenda localizada no Núcleo Rural Itapeti

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente - (crédito: PMDF/Divulgação)
Um homem morreu nesta segunda-feira (15/9) após ser atropelado por um trator durante uma tentativa de apagar um incêndio em uma fazenda localizada no Núcleo Rural Itapeti, no Distrito Federal. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada via grupo de emergência e confirmou a ocorrência.

Segundo as informações preliminares, a vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, acabou sendo atingida pelo trator que era utilizado na contenção das labaredas.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/09/2025 00:18
