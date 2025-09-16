Homem morre atropelado por trator ao tentar conter incêndio em fazenda do DF

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem morreu nesta segunda-feira (15/9) após ser atropelado por um trator durante uma tentativa de apagar um incêndio em uma fazenda localizada no Núcleo Rural Itapeti, no Distrito Federal. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada via grupo de emergência e confirmou a ocorrência.

Segundo as informações preliminares, a vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, acabou sendo atingida pelo trator que era utilizado na contenção das labaredas.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.