Dois adolescentes matam homem a pauladas na Estrutural e são apreendidos

Dois adolescentes foram apreendidos depois de matarem um homem a pauladas na Estrutural. Policiais militares do 15º Batalhão foram abordados por uma pessoa que alegou ter visto dois jovens cometendo o crime análago ao homicídio.

Com os dois jovens havia um terceiro. Mas ele não teria participado do crime. Um deles apresentava manchas de sangue na perna e afirmou ter cometido o crime com ajuda do irmão. Os adolescentes alegaram que a motivação seria uma discussão familiar ocorrida horas antes, quando a vítima teria ameaçado cortar o braço da avó de sua namorada.

A vítima, um homem de 24 anos, já estava morta quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou. Diante dos fatos, os dois irmãos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente I para os procedimentos cabíveis.



