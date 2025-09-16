DF enfrenta mais um dia de calor e seca, mas há chance de chuvas isoladas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia- DF. Isto e Brasilia. Bom Dia.)

O Distrito Federal terá mais um dia de calor e tempo seco, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (16/9). A temperatura mínima registrada foi de 20°C, e os termômetros devem subir ao longo do dia, com máxima prevista de 32ºC. Apesar da predominância do clima seco, há possibilidade de chuvas isoladas no DF, de forma fraca e espaçada.

De acordo com o meteorologista Danilo Fiden, do Inmet, as precipitações registradas nesta segunda (15/9) não chegaram a ser contabilizadas pelas estações meteorológicas. “Essas chuvas que são mais fracas e bem espaçadas não chegam a atingir nenhuma das nossas estações. A previsão é que hoje elas ocorram novamente, mas em pontos isolados”, explicou ao Correio.

Segundo o especialista, para os próximos dias o cenário deve se repetir com a presença de tempo firme, calor e pouca nebulosidade durante a maior parte do dia.

