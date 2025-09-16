Foragido da justiça e homem com drogas são presos em barbearia na Estrutural

Dois homens são presos dentro de barbearia na Cidade Estrutural - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem suspeito de tráfico de drogas e um foragido da Justiça foram presos em uma barbearia na Cidade Estrutural, no Setor Santa Luzia. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o estabelecimento estava sendo usado para a comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, nesta segunda-feira (15/9), foram encontrados 26 pinos de cocaína cheios, outros 15 vazios e uma balança de precisão. O proprietário do local foi detido e levado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), e autuado por tráfico.

No momento da ação, os policiais também identificaram entre os clientes um foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com pena de 12 anos de reclusão a cumprir, expedido pelo Judiciário do Estado de Goiás. O homem foi conduzido à delegacia para o cumprimento da ordem judicial.