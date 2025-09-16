Psicólogo preso no DF por torturar mais de 20 gatos tem julgamento marcado

O psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, de 30 anos, acusado de maus-tratos e morte de 20 gatos no Distrito Federal, será julgado na próxima quinta-feira (18/9). A audiência está marcada para as 14h e acontecerá de forma virtual, determinada pela 2ª Vara Criminal do Gama.

O caso ganhou repercussão em março deste ano, quando a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), prendeu Pablo em Ceilândia, na casa da mãe. Segundo as investigações, ele adotava gatos com protetores de animais, e depois dizia que os bichos haviam desaparecido, em seguida, pedia outro animal.

De acordo com as investigações, Stuart adotou pelo menos 14 gatos em um intervalo de seis meses, sendo que 13 deles desapareceram sem justificativa. Apenas um felino foi localizado, em estado de sofrimento, com fratura em uma das patas, conforme atestado médico veterinário

Áudios gravados por vizinhos revelaram cenas de tortura contra os animais, e novos casos vieram à tona. O MPDFT solicitou prisão preventiva, aceita pelo juiz. Stuart foi indiciado 16 vezes por maus-tratos a animais e permanece preso desde o início do processo

De acordo com a legislação brasileira, o crime de maus-tratos contra animais prevê pena de dois a cinco anos de prisão para cada ocorrência, além de multa e proibição da guarda de pets.

Mobilização

O caso evidencia a vulnerabilidade dos animais e os desafios enfrentados pelas protetoras independentes, que atuam de forma voluntária, com recursos próprios e sem apoio do poder público. As protetoras participarão do julgamento na condição de testemunhas do caso.