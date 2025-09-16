Bombeiros do DF atendem mais de 40 ocorrências de incêndios florestais em 24h

CBMDF registra 41 ocorrências de incêndios em vegetação em único dia no DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após um dia de combate as chamas, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou, nesta segunda-feira (15/9), o balanço de 41 ocorrências de incêndios em vegetação. O resultado foi a destruição de 232,95 hectares em diferentes pontos do DF. Os números são parciais e incluem áreas como a região Alfa, onde equipes seguem em combate às chamas.

Leia também: Internações por doenças respiratórias aumentam 31% no período seco



Segundo a corporação, os números se referem exclusivamente a incêndios em vegetação. Não entram na contagem situações como queima de lixo, restos de poda, entulhos ou queimadas programadas.

Leia também: Perigo: DF está sob alerta laranja para baixa umidade, que pode marcar 12%

Leia também: Calor intenso e incêndios florestais marcam o fim de semana no DF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O CBMDF voltou a reforçar orientações de prevenção para evitar novos focos. Entre as recomendações estão: não queimar lixo ou folhas secas; evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas com vegetação; manter aceiros em propriedades rurais; e apagar completamente fogueiras em acampamentos.

Leia também: Aves silvestres são resgatadas de cativeiro irregular em Samambaia



A corporação também solicita atenção redobrada em áreas secas, próximas a casas e estradas, além de alertar que a população deve acionar o 193 em caso de incêndio. A recomendação é que somente pessoas treinadas e com equipamento adequado tentem combater o fogo, para não colocar a própria vida em risco.

Leia também: Operação prende traficante de 20 anos na Estrutural

%MCEPASTEBIN%