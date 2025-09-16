Vazamento de gás intoxica pessoas em prédio de Águas Claras

Uma equipe do CBMDF, especializada em produtos perigosos, constatou que o gás foi gerado por uma mistura de produtos químicos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Pessoas que estavam no 15º andar do DF Century Plaza, região de Águas Claras, foram se intoxicaram durante um vazamento de gás. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF).

O incidente ocorreu em um consultório odontológico. O andar foi evacuado. O número total de pessoas atingidas não foi divulgados, mas sete delas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taguatinga, UPA de Vicente Pires e UPA do Núcleo Bandeirante com irritação das vias aéreas.

Outra equipe do CBMDF, especializada em produtos perigosos, constatou que o gás foi gerado por uma mistura de produtos químicos. Os militares usaram aparelhos de ventilação tática para dissipá-lo. Não foi possível fazer a identificação dos produtos misturados.