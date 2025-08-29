InícioCidades DF
Incêndio

Veja vídeo: Incêndio atinge supermercado na M. Norte, em Taguatinga

Segundo informações de moradores, o incêndio teve início em um contêiner na parte de trás do supermercado

Bombeiros controlando incêndio em supermercado em Tagautinga - (crédito: Foto: Reprodução/CBMDF)
Bombeiros controlando incêndio em supermercado em Tagautinga - (crédito: Foto: Reprodução/CBMDF)

Na manhã desta sexta-feira (29/8), um incêndio atingiu um supermercado na 38/40 da M.Norte, em Taguatinga. As chamas começaram no depósito do mercado. 

Veja o vídeo:

 

Três pessoas sofreram leve intoxicação por inalação de fumaça. Duas vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 01 do P Norte. O proprietário do mercado, identificado como C.A.P, de 58 anos, optou por ir à unidade hospitalar por meios próprios. Além disso, uma quarta vítima, foi atendida e transportada pelo Samu.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), atenderam à ocorrência e controlaram as chamas. Até o momento da publicação desta nota, não há informações sobre a causa do incêndio.

Matéria em atualização.


Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/08/2025 14:35
x