Incêndio atinge área da Marinha e mais de 50 bombeiros são acionados

Cerca de 56 bombeiros estiveram no local para que as chamas fossem extintas. Onze viaturas, um helicóptero e um avião também foram designados para a operação

Cerca de 56 bombeiros foram mobilizados para a ocorrência - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Um incêndio atingiu, neste domingo (14/9), a Área Alfa, localizada dentro da reserva da Marinha. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), 11 viaturas, um helicóptero e um avião foram designados para a operação.

As chamas, que estavam mata adentro, já foram totalmente controladas, conforme detalhou o CBMDF. Além disso, o sistema de sobreaviso da Operação Verde Vivo (OPVV) também foi acionado para este domingo, com o intuito de convocar os militares que estavam de folga para apoiar as equipes de plantão. 

Cerca de 56 bombeiros militares estiveram presentes no local, bem como uma ambulância, que estava disponível para as equipes em caso de alguma emergência. As causas do incêndio não foram identificadas. 

Por Eduardo Fernandes
postado em 14/09/2025 13:54
