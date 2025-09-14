Incêndio atinge área da Marinha e mais de 50 bombeiros são acionados

Um incêndio atingiu, neste domingo (14/9), a Área Alfa, localizada dentro da reserva da Marinha. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), 11 viaturas, um helicóptero e um avião foram designados para a operação.

As chamas, que estavam mata adentro, já foram totalmente controladas, conforme detalhou o CBMDF. Além disso, o sistema de sobreaviso da Operação Verde Vivo (OPVV) também foi acionado para este domingo, com o intuito de convocar os militares que estavam de folga para apoiar as equipes de plantão.



Cerca de 56 bombeiros militares estiveram presentes no local, bem como uma ambulância, que estava disponível para as equipes em caso de alguma emergência. As causas do incêndio não foram identificadas.