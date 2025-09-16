Homem de 26 anos é morto a tiros em padaria em Valparaíso de Goiás

Ataque ocorreu na última quinta-feira (11/9) em uma padaria - (crédito: Coisas do Gama)

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na Rua Minas Gerais, no Setor de Chácaras Anhanguera, em Valparaíso de Goiás, na noite da última quinta-feira (11/9).

A vítima, identificada como Carlos Eduardo da Silva, estava em uma padaria de esquina, localizada no bairro Céu Azul, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, por volta das 20h10.

O passageiro desceu armado e disparou diversos tiros contra Carlos Eduardo. Ele tentou fugir da padaria, mas caiu na calçada frente ao estabelecimento. As câmeras de segurança registraram a ação.

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso para apurar a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao IML de Luziânia.