Homem de 26 anos é morto a tiros em padaria em Valparaíso de Goiás

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na Rua Minas Gerais, no Setor de Chácaras Anhanguera, em Valparaíso de Goiás, na noite da última quinta-feira (11/9).
A vítima, identificada como Carlos Eduardo da Silva, estava em uma padaria de esquina, localizada no bairro Céu Azul, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, por volta das 20h10.
O passageiro desceu armado e disparou diversos tiros contra Carlos Eduardo. Ele tentou fugir da padaria, mas caiu na calçada frente ao estabelecimento. As câmeras de segurança registraram a ação.
A Polícia Civil de Goiás investiga o caso para apurar a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao IML de Luziânia.
