Lar dos Velhinhos de Sobradinho leva idosos para passeio na Água Mineral

Nesta terça-feira (16/9) Brasília teve um pico de 32° C. E com as altas temperaturas sendo uma constante, o Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, de Sobradinho, levou seus 74 idosos residentes para se refrescarem na Água Mineral.



Priscilla Fernandes, 33 anos, coordenadora do Lar dos Velhinhos, destaca que essa atividade é esperada o ano inteiro pelos idosos. “Eles ficam superansiosos, é um passeio tradicional da instituição. Quando falamos que vai ter (o passeio), eles já organizam tudo que precisa ser levado para deixar tudo pronto no dia”, conta.

Em 2024, não foi possível realizar o passeio devido ao incêndio que atingiu o parque. Com as bagagens prontas e a ansiedade a mil, esse ano, deu tudo certo. Angelina Pereira Barbosa, 73, é moradora do lar há sete anos. “É um momento muito bom quando a gente faz esse passeio. É uma oportunidade que vale a pena esperar”,celebra.

Angelina não perde a oportunidade de se refrescar. “Sempre entro na água, graças a Deus eu gosto de nadar. O tempo estava muito agradável, a água estava na temperatura exata”, avalia. Além das atividades aquáticas, os idosos têm um cardápio completo com almoço e lanche que permite a eles curtir o dia todo.

O projeto de lazer inclui todos os moradores do lar, inclusive idosos em cadeiras de rodas, e ocorre há pelo menos 15 anos. A coordenadora Priscila ressalta que, apesar dos desafios, é muito gratificante fazer esse trabalho. “O perfil dos nossos moradores é justamente de idosos cadeirantes. Há toda uma logística para trazê-los e também fazer com que aproveitem a água”, explica.

Angelina brinca que o calor é tanto que poderia ter dois dias de diversão aquática. “Seria legal ter mais um dia para vir à Água Mineral. Mas reconhecemos que é muito trabalhoso. Talvez a gente consiga no futuro”, acrescenta.