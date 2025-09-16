Adolescentes estupram menina de 15 anos em vingança contra namorado dela

Uma criança de colo foi abandonada, momentaneamente, por uma mulher que, segundo relatos, estaria embriagada - (crédito: kleber sales/CB)

Três adolescentes — de 14, 14 e 15 anos — foram apreendidos por suspeita de estuprar uma menina de 15 anos, na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, os menores pretendiam se vingar e atingir o namorado da vítima, considerado rival deles.

O crime ocorreu nessa segunda-feira (15/9), por volta das 16h. De acordo com a delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), Bruna Eiras, os adolescentes conheciam a vítima e vinham fazendo ameaças e coações, com investidas de beijos forçados. No dia do crime, eles abordaram a menina no meio da rua e a levaram a um local ermo, onde a estupraram.

Após o crime, o grupo ainda mandou mensagem ao namorado da adolescente narrando os atos praticados. A vítima foi deixada em uma parada de ônibus logo depois e foi quando, com a ajuda dos populares, procurou a delegacia e registrou boletim de ocorrência.

Na manhã desta terça-feira (16/9), os três menores foram apreendidos e encaminhados à Unidade de Atendimento Integral.