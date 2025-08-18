InícioCidades DF
ALERTA

Inmet alerta para umidade abaixo de 20% em Brasília

De acordo com o Instituto, umidade nesta semana ainda poderá oscilar entre 20% e 12%, durante os momentos mais quentes do dia

O DF faz parte de um conjunto de regiões brasileiras afetadas pela seca. Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia também estão no roll de pouca humidade - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (18/8), um alerta para a baixa humidade em toda a região central do Brasil, incluindo o Distrito Federal, para toda a semana (de 17 a 23 de agosto). 

Em decorrência do agravamento da seca, o boletim ressalta que a umidade relativa do ar oscilará entre os 20% e 12%, durante os momentos de maiores temperaturas do dia. O DF faz parte de um conjunto de regiões brasileiras afetadas pela seca. Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia também estão no roll de pouca humidade. 

O nível ideal do quesito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de, no mínimo, 60%. A Inmet ainda relata riscos de incêndios florestais e sintomas como desconforto em nariz, boca e olhos, além de ressacamento da pele. É recomendado, da mesma forma, que atividades ao ar livre sejam evitadas, assim como exposição ao sol durante os momentos mais quentes do dia.  

Para eventuais dúvidas, orienta-se contato junto à Defesa Civil, no telefone 199, e Corpo de Bombeiros, no 193. 

Gabriel Botelho

Por Gabriel Botelho
postado em 18/08/2025 20:03
