Inmet alerta para umidade abaixo de 20% em Brasília

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (18/8), um alerta para a baixa humidade em toda a região central do Brasil, incluindo o Distrito Federal, para toda a semana (de 17 a 23 de agosto).

Em decorrência do agravamento da seca, o boletim ressalta que a umidade relativa do ar oscilará entre os 20% e 12%, durante os momentos de maiores temperaturas do dia. O DF faz parte de um conjunto de regiões brasileiras afetadas pela seca. Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia também estão no roll de pouca humidade.

O nível ideal do quesito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de, no mínimo, 60%. A Inmet ainda relata riscos de incêndios florestais e sintomas como desconforto em nariz, boca e olhos, além de ressacamento da pele. É recomendado, da mesma forma, que atividades ao ar livre sejam evitadas, assim como exposição ao sol durante os momentos mais quentes do dia.

Para eventuais dúvidas, orienta-se contato junto à Defesa Civil, no telefone 199, e Corpo de Bombeiros, no 193.