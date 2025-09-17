Seca impulsiona comércio com venda de ventiladores e umidificadores

Maria de Fatima espera um aumento um de 35% nas vendas em relação a 2024 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A seca e o calor intenso que atingem o Distrito Federal também aqueceram o comércio local. Segundo levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), as vendas de aparelhos de ar-condicionado cresceram 6,5% nos últimos dois meses em comparação ao mesmo período de 2024. A procura por ventiladores subiu 9,8%, enquanto a comercialização de umidificadores aumentou 9,1%.

O presidente do sindicato, Sebastião Abritta, explicou que os consumidores aproveitam a mudança de estação para trocar ou reforçar os equipamentos de climatização. "Muitos trocam de aparelhos quando o período da seca começa, pois buscam uma potência maior para atender a suas necessidades", disse.

Para Abritta, apesar do desconforto, a seca na capital tem um lado benéfico. "Esse período gera empregos e renda. Há, ainda, um dado paralelo que envolve a manutenção de aparelhos comprados há dois ou mais anos. Enfim, a seca faz a economia girar", afirmou o presidente do Sindivarejista.

Lojistas

O supervisor de vendas Thiago Pereira Neves, 31 anos, relatou que a procura cresceu, principalmente por ventiladores, climatizadores e purificadores de água. "Começou a ter um aumento na semana passada. Como o clima aqui na cidade está muito seco, os umidificadores e climatizadores são os que mais saem", afirmou.

Segundo ele, a expectativa é de que, até o fim de setembro, as vendas cresçam entre 50% e 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Thiago destacou que os preços variam conforme o produto. "Temos climatizadores a partir de R$ 349,90, chegando a R$ 2,5 mil nos modelos industriais. Os ventiladores de bancada vão de R$ 149,90 a R$ 269,90, no caso dos modelos de pedestal", detalhou.

Na avaliação de Maria de Fátima, 61, sócia-fundadora e gerente de uma loja especializada em ar-condicionado, o aumento de 25% nas vendas em setembro, na comparação com agosto, se deve diretamente à mudança climática. "O calor aumentou agora em setembro. As vendas para residências subiram bastante, tanto de ar-condicionado quanto de ventiladores e climatizadores. Além disso, escolas e igrejas têm comprado muito", explicou.

A empresária ressaltou que os preços dos aparelhos variam de acordo com a capacidade em BTUs e a marca. "Um ar-condicionado de 9 mil BTUs de uma marca conhecida, por exemplo, sai por R$ 3,2 mil. Já um de empresa mediana pode ser encontrado entre R$ 2,2 mil e R$ 2,5 mil. Temos, também, linhas mais simples, em torno de R$ 2 mil. Enquanto os mais caros chegam a R$ 3,8 mil, na versão decorativa. Mas todos têm boa saída neste período", disse.

Segundo Maria de Fátima, o calor é essencial para o faturamento da empresa. "Somos iguais aos lavradores, que esperam a chuva. No caso, esperamos o calor, porque é ele que faz as vendas aumentarem", brincou. Ela projeta um crescimento de 35% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Clima

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve seguir com dias quentes e secos durante toda semana. Nesta terça-feira (16/9), a temperatura mínima registrada foi de 20°C, e os termômetros subiram até 32ºC. Apesar da predominância do clima seco, há possibilidade de chuvas isoladas no DF, de forma fraca e espaçada, nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista Danilo Fiden, do Inmet, as precipitações registradas na segunda-feira não foram contabilizadas pelas estações meteorológicas. "Essas chuvas, mais fracas e bem espaçadas, não atingem nenhuma das nossas estações. Ela ocorreu por causa do avanço de umidade no Centro-Oeste, que favoreceu a curta precipitação", explicou. Segundo o especialista, para os próximos dias o cenário deve se repetir, com tempo firme, calor e pouca nebulosidade.