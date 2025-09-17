InícioCidades DF
Quem será o próximo milionário? Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões

Prêmio principal ficou sem vencedor no último sorteiro, mas 33 apostas levaram a quina e milhares acertaram a quadra

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
Ninguém se tornou milionário no concurso 2915 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (16/9). As seis dezenas sorteadas — 10, 11, 15, 38, 52 e 60 — não apareceram juntas em nenhum bilhete, e o prêmio principal segue acumulado. Agora, a expectativa é de que o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (18/9), pague até R$ 33 milhões ao sortudo que acertar os números.

Mesmo sem ganhadores na faixa principal, muita gente saiu comemorando. Trinta e três apostas cravaram a quina, e cada uma vai embolsar R$ 50.164,01. Já outros 2.648 jogos acertaram a quadra, levando R$ 1.030,47 cada.

Como tentar a sorte

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. Mas as chances de virar milionário não são nada fáceis: 1 em 50.063.860. Quem quiser turbinar as probabilidades pode apostar em até 15 números, o que eleva a chance para 1 em 10.003 — mas o preço também aumenta.

As apostas estão disponíveis para maiores de 18 anos em lotéricas ou no site oficial da Caixa. Quem optar pelo meio digital precisa se cadastrar, preencher seus dados, confirmar um código de segurança enviado por e-mail e efetuar o pagamento com cartão de crédito.

Por Ana Carolina Alves*
17/09/2025
