Ibaneis visita Arena dos Jogos da Juventude nesta quarta (17/9)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou os Jogos da Juventude Caixa 2025, nesta quarta-feira (17/9). A maior edição da história da competição que acontece dos 10 a 25 de setembro, reúne. em Brasília, cerca de 5 mil atletas de até 17 anos, vindos das 27 unidades da federação, em disputas de 20 modalidades esportivas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O chefe do Buriti esteve na arena montada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e destacou a relevância do evento para a cidade. “Eu fico muito feliz de ver todos esses jovens praticando esportes. Isso é muito importante, porque quem pratica esportes fica longe das drogas e sempre traz bons resultados nas escolas. Fazer esportes com essa dedicação ajuda na formação desses jovens, que serão no futuro a esperança de que esse país realmente consiga se desenvolver de verdade”, afirmou.

O governador também ressaltou a capacidade da capital em sediar competições dessa magnitude. “Receber todas as delegações aqui em Brasília mostra para o Brasil e para o mundo que nós temos condições de realizar grandes eventos. Temos hotéis bem localizados, um aeroporto que conecta todas as capitais e uma cidade sem engarrafamentos. Estamos preparados para continuar apoiando o Comitê Olímpico em outras edições”, completou.

Estrutura

Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), a edição 2025 dispõe de uma grande estrutura. Ao todo, são mais de 40 mil diárias de hospedagem, 70 mil refeições servidas, 13 caminhões de materiais, além de transporte com ônibus, vans, carros, motos e ambulâncias.

O CICB conta com um centro de convivência, salas administrativas e um restaurante com capacidade para atender 800 pessoas simultaneamente. As modalidades estão distribuídas em 33 instalações esportivas, em 16 localidades diferentes do DF.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira destacou que o evento reforça a imagem de Brasília como referência esportiva. “Estamos realizando aqui os maiores Jogos da Juventude da história. Os atletas já conquistaram 17 medalhas e o Distrito Federal aparece em sexto lugar no ranking geral. Mas, mais do que isso, esses Jogos representam experiência, amizades e formação para que esses jovens possam chegar ao topo”, disse.

Segundo ele, a preparação foi pensada para unir logística e qualidade. “Queremos mostrar que Brasília é muito mais do que a capital administrativa, mas também a capital do esporte, com uma infraestrutura que mostra isso”, completou.