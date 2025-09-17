Cinco deputados do DF votam a favor da PEC da Blindagem; três contra

Bancada do DF na Câmara dos Deputados em setembro de 2025: Alberto Fraga, Bia Kicis, Érika Kokay, Fred Linhares, Julio César Ribeiro, Professor Reginaldo Veras, Rafael Prudente e Rodrigo Rollemberg - (crédito: Câmara dos Deputados/Reprodução)

A bancada do Distrito Federal mostrou-se dividida na votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia a blindagem a deputados e senadores frente a processos judiciais e limita as prisões de parlamentares. O texto, apelidado por governistas de "PEC da Blindagem", ou "PEC da Bandidagem" como é chamado nas redes sociais, teve cinco fotos a favor de deputados federais do DF e três contrários.

A proposta passou com 353 votos a favor e 134 contra no primeiro turno, com uma abstenção. No segundo turno, o placar foi de 344 a 133. O texto aprovado segue, agora, para a apreciação do Senado.

Os deputados do DF votaram da seguinte forma na PEC da Blindagem:

SIM

Alberto Fraga (PL)

Bia Kicis (PL)

Fred Linhares (Republicanos)

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos)

Rafael Prudente (MDB)

Votação da PEC da Blindagem em dois turnos na noite desta terça-feira na Câmara (foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

NÃO

Erika Kokay (PT)



Prof. Reginaldo Veras (PV)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve 12 votos a favor da PEC no 1º turno. O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, registrou 83 votos favoráveis; o Republicanos, 42; e o PRD, 5. Estes três partidos não tiveram votos contrários à proposta.

Entre as principais mudanças trazidas pela PEC, está a previsão de que deputados e senadores, a partir de sua diplomação (depois da eleição e antes da posse), só poderão ser alvo de medidas cautelares provenientes do Supremo Tribunal Federal (STF). Na prática, instâncias inferiores não terão mais autorização para colocar em prática ações cautelares contra parlamentares, como bloqueio de bens. Os congressistas também só poderão ser presos, depois da diplomação, se forem pegos em flagrante cometendo crimes inafiançáveis, como racismo, tráfico de drogas, entre outros.

O Congresso ainda deverá ser avisado, em até 24 horas, sobre casos de prisões de parlamentares. Câmara e Senado decidirão, no caso de serem presos deputados ou senadores, se mantêm ou não a prisão. Essa decisão se daria por meio de votação secreta, o que provocou uma série de críticas de deputados governistas e também de oposição.