Homem com longa ficha criminal é detido por posse ilegal de arma de fogo

Com o suspeito, foram encontradas armas de fogo, munições e uma faca tática - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por posse ilegal de arma de fogo no Setor de Chácaras Lúcio Costa, no Guará. Com ele, também foram encontrados rádios comunicadores, duas munições de calibre 9mm e uma faca tática. O suspeito, reincidente, possui passagens por tráfico de drogas, homicídio e ameaça.

A investigação se deu por volta das 21h dessa terça-feira (16/9), quando uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) 24 foi abordada por populares que relataram ter visto um homem agredindo uma mulher nas redondezas do Lúcio Costa.

Os militares intensificaram o patrulhamento pela área indicada e localizaram um suspeito com características semelhantes, sentado em uma barraca de lanches, ao lado de uma academia. Ao visualizar a viatura, o homem demonstrou nervosismo e arremessou uma pistola embaixo do próprio veículo, motivando a abordagem.

Durante a busca pessoal e veicular, constatou-se que o suspeito apresentava arranhões e vestes rasgadas. Ele admitiu ter discutido com a companheira, mas negou tê-la agredido, alegando que os ferimentos eram resultado de uma briga e que a mulher teria se cortado ao socar um vidro.

Questionado sobre o estado de saúde da companheira, o homem levou a equipe até a residência do casal, onde os militares encontraram sinais de desordem, sangue e indícios de briga. Em um dos quartos, foi apreendido mais um revólver calibre .38 com quatro munições.

A mulher, suja de sangue, confirmou ter se ferido ao quebrar um vidro e negou ter sido agredida ou desejar representar criminalmente contra o companheiro. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.