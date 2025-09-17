InícioCidades DF
Reforma tributária pode gerar incremento de R$ 2,5 bilhões no orçamento do DF, diz especialista

A partir de 2026, começa a transição do sistema ICMS e ISS para o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e o Imposto sobre Valor Agregado. A estimativa é de que, quando o imposto estiver plenamente implantado, a partir de 2033, haja um incremento de R$ 2,5 bilhões no orçamento do Distrito Federal

17.09.2025. Guilherme Felix CB/DA Press. CB Poder. Rubens Roriz, vice-presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do DF (Aafit), é Rossini Dias, Auditor Fiscal da Receita do DF serão os entrevistado do CB.Poder de hoje. Na bancada: Denise Rothenburg e Adriana Bernardes - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)
Os impactos da reforma tributária no Distrito Federal foram o tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (17/09). O programa recebeu Rubens Roriz, vice-presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do DF (Aafit), e Rossini Dias, auditor fiscal da Receita do DF e diretor de Assuntos Parlamentares da Febrafit. 

Às jornalistas Denise Rothenburg e Adriana Bernardes, Roriz disse que a reforma tributária é de consumo e se mostrou entusiasmado com a mudança. "A partir de 2026, começaremos, efetivamente, a transição do sistema ICMS e ISS para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e o Imposto sobre Valor Agregado. Isso vai impactar diretamente no bolso do cidadão que adquire um produto ou consume um serviço."

O especialista Rossini Dias falou sobre os benefícios da reforma para o consumidor. “Com o IBS, a tributação no país passa a ser destinada à unidade consumidora, a chamada tributação no destino. Hoje, parte do tributo é para o estado produtor e parte para o estado consumidor. Ao transferir todo esse recurso para o estado de destino, você promove uma distribuição de renda no país”, afirmou.

No Distrito Federal, existem aproximadamente 3 milhões de consumidores. Roriz acredita que, que para a região, o novo imposto é muito vantajoso. “A estimativa é de que, quando o imposto estiver plenamente implantado, a partir de 2033, haja um incremento de R$ 2,5 bilhões no orçamento do Distrito Federal”, explicou.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 17/09/2025 16:56
