Idosa de 76 anos morre atropelada na BR-020

Uma mulher, de 76 anos, morreu após ser atropelada na BR-020, em frente ao Instituto Pedagógico Crescer, próximo ao Balão do Colorado, no sentido Plano Piloto, no final da manhã desta quarta-feira (17/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava diversas fraturas e estava em parada cardiorrespiratória. Após 42 minutos de tentativa de reanimação, ela teve o óbito declarado no local.

A motorista, de 34, foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho após o acidente com uma crise nervosa. O carro, um Chevrolet Ônix Joy preto, teve a frente amassada e os para-brisas dianteiros e traseiros quebrados. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

A via segue interditada até o momento para atendimentos e perícia da Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para apoio.









