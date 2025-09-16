Deputado Pepa defende projeto de regularização de terras no DF

Nesta terça-feira (16/09) , o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu o deputado distrital Pedro Paulo (PP). Conhecido como Pepa, o parlamentar é presidente da Comissão de Produção Rural e Abastecimento da Câmara Legislativa. Aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza, Pepa disse que a ausência de titularidade das terras pelos produtores é o principal problema a ser discutido pelos distritais.

O deputado comentou que o problema se deve a desapropriação dos terrenos do Distrito Federal com a construção de Brasília, de forma que os lotes pertenceram ao governo por muito tempo, assim produtores enfrentam dificuldades com a ausência de posse das terras. “A partir do momento em que o agricultor não tem a titularidade da terra, como vai buscar investimento para produzir? O que ele vai oferecer ao investidor como garantia?”, questionou.

A gestão atual do Governo do Distrito Federal busca a regularização das terras fundiárias. O legislador distrital explica a necessidade da comissão geral para discutir o PL 1787/2025 que vai regularizar a ocupação de terrenos rurais públicos do DF. “A comissão geral é importante, porque dentro do PL existem pontos que prejudicam e não atendem ao anseio do produtor que está há muito tempo naquela terra”, afirmou.

O parlamentar diz que apresentou uma emenda ao projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. “Ela (a emenda) diz que os proprietários de terra que se mantenham firme produzindo desde o início do DF, respeitando as questões ambientais, teriam direito a renovar a sua concessão por mais 30 anos e gerar condições financeiras para adquirir a terra definitivamente”.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado