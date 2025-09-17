Ladrão que furtou joalherias do DF, da Bahia e Sergipe é preso em Samambaia

Policiais militares do Estado de Goiás e do DF prenderam, nesta quarta-feira (17/9), Pedro Henrique Pessoa, envolvido em uma série de furtos a joalherias de shopping do país. O criminoso é integrante da quadrilha "Piratas dos Shoppings", de Santo Antônio do Descoberto (GO).

Pedro foi preso em Samambaia em razão de dois mandados de prisão em aberto por furtos cometidos em Salvador (BA) e Sergipe. Ele é o mesmo que, em 2022, invadiu uma joalheria no Park Shopping, no DF, e furtou R$ 3 milhões em pedras preciosas e relógios. A ação contou com a parceria do irmão dele e de uma jovem. Eles chegaram a ser presos e confessaram o crime, mas despistaram ao serem questionados sobre a ligação com a quadrilha.

Na série especial Rota dourada do crime, o Correio revelou como agem os piratas. Em comboios, eles se deslocam de Santo Antônio do Descoberto (GO) para cidades aleatórias de todo o país. O objetivo é só um: furtar joalherias. Investigações revelam que o grupo fica menos de uma semana no destino alvo e, depois do ataque, sai do estado rumo a outro.